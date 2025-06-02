«Барселона» предложила вратарю «Эспаньола» Гарсии пятилетний контракт
Представители «Барселоны» начали переговоры о трансфере вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, «Барселона» готова предложить игроку пятилетний контракт и большую зарплату, чем он получает в «Эспаньоле».
Между тем, сам Гарсия ранее сказал, что готов переехать за границу в случае хорошего предложения. Вратарем также интересовались «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
В сезоне-2024/25 в ла лиге Гарсия в 38 матчах пропустил 51 гол. В 8 матчах он сыграл на ноль.
Контракт Гарсии с «Эспаньолом» действует до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 24-летнего вратаря оценивается в 20 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo
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|
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|11
|13
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|
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|38
|12
|10
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|46
|
12
|Атлетик
|38
|13
|6
|19
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|45
|
13
|Севилья
|38
|12
|7
|19
|46-60
|43
|
14
|Алавес
|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|
16
|Леванте
|38
|11
|9
|18
|47-61
|42
|
17
|Осасуна
|38
|11
|9
|18
|44-50
|42
|
18
|Мальорка
|38
|11
|9
|18
|47-57
|42
|
19
|Жирона
|38
|9
|14
|15
|39-55
|41
|
20
|Овьедо
|38
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|26-60
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38 тур
|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
|22:00
|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
|5 : 1
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ЖК
|Г
|
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Килиан Мбаппе
Реал
|25
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|23
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Педри
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6
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