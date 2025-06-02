«Барселона» предложила вратарю «Эспаньола» Гарсии пятилетний контракт

Представители «Барселоны» начали переговоры о трансфере вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, «Барселона» готова предложить игроку пятилетний контракт и большую зарплату, чем он получает в «Эспаньоле».

Между тем, сам Гарсия ранее сказал, что готов переехать за границу в случае хорошего предложения. Вратарем также интересовались «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

В сезоне-2024/25 в ла лиге Гарсия в 38 матчах пропустил 51 гол. В 8 матчах он сыграл на ноль.

Контракт Гарсии с «Эспаньолом» действует до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 24-летнего вратаря оценивается в 20 миллионов евро.