Сегодня, 13:43

«Барселона» предложила «Васко да Гама» до 30 млн евро за Райана

Анастасия Пилипенко

«Барселона» хочет приобрести нападающего «Васко да Гама» Райана, сообщил журналист Экрем Конур в соцсети.

По информации источника, испанский гранд уже направил бразильской стороне предложение о трансфере 19-летнего футболиста. Сине-гранатовые готовы заплатить за Райана от 25 до 30 миллионов евро.

В сентябре «Зенит» пытался приобрести футболиста, но получил отказ.

Райан сыграл 49 матчей в 2025 году, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу.

Футбол
ФК Барселона
ФК Васко да Гама
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барселона» сыграет с «Атлетиком» на реконструированном стадионе «Камп Ноу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 1 1 26-10 31
2
 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3
 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4
 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6
 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7
 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8
 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9
 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10
 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
11
 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
12
 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13
 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
14
 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
15
 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16
 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17
 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18
 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19
 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20
 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Барселона

 7
Хулиан Альварес
Хулиан Альварес

Атлетико

 7
П
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 6
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 5
И К Ж
Пере Милья
Пере Милья

Эспаньол

 10 1 3
Дин Хейсен
Дин Хейсен

Реал

 10 1 3
Хосе Гайя
Хосе Гайя

Валенсия

 10 1 3
Вся статистика

