«Барселона» предложила «Васко да Гама» до 30 млн евро за Райана
«Барселона» хочет приобрести нападающего «Васко да Гама» Райана, сообщил журналист Экрем Конур в соцсети.
По информации источника, испанский гранд уже направил бразильской стороне предложение о трансфере 19-летнего футболиста. Сине-гранатовые готовы заплатить за Райана от 25 до 30 миллионов евро.
В сентябре «Зенит» пытался приобрести футболиста, но получил отказ.
Райан сыграл 49 матчей в 2025 году, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу.
Новости