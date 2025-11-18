«Барселона» предложила «Васко да Гама» до 30 млн евро за Райана

«Барселона» хочет приобрести нападающего «Васко да Гама» Райана, сообщил журналист Экрем Конур в соцсети.

По информации источника, испанский гранд уже направил бразильской стороне предложение о трансфере 19-летнего футболиста. Сине-гранатовые готовы заплатить за Райана от 25 до 30 миллионов евро.

В сентябре «Зенит» пытался приобрести футболиста, но получил отказ.

Райан сыграл 49 матчей в 2025 году, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу.