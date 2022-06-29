«Барселона» предложила трем игрокам начать предсезонку на неделю позже, чтобы они нашли себе новые команды

«Барселона» планирует начать предсезонную подготовку 4 июля. Однако некоторые футболисты могут выйти из отпуска позже, сообщает Mundo Deportivo.

«Блауграна» уведомила нескольких игроков о том, что они не обязаны в понедельник приезжать на тренировку. Вместо этого им предложено еще неделю провести в отпуске, занимаясь поисками новой команды.

Утверждается, что речь идет о защитниках Самюэле Юмтити и Оскаре Мингесе, а также хавбеке Рикарде Пуче.

Сами игроки знают, что главный тренер Хави на них не рассчитывает в предстоящем сезоне, но пока не могут найти клубы, которые удовлетворили бы их спортивные и финансовые запросы.