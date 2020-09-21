«Барселона» предложила Суаресу 7 миллионов евро за разрыв контракта, игрок хочет вдвое больше

«Барселоне» не удается договориться с нападающим Луисом Суаресом о расторжении контракта, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER.

Каталонцы предложили 33-летнему уругвайцу около 7 миллионов евро в качестве компенсации, однако сумма не устроила нападающего.

Ранее появлялась информация, что Суарес готов расторгнуть соглашение, если клуб выплатил ему зарплату за оставшийся по контракту год, а это около 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.