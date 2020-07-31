«Барселона» предложила контракт Виллиану

«Барселона» сделала контрактное предложение нападающему «Челси» Виллиану, сообщает Sky Sports.

По информации источника, каталонский клуб предлагает 31-летнему бразильцу соглашение сроком на 3 года. Сообщается, что у игрока есть еще два контрактных предложения: от «Челси» и «Интера Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Бразилец не собирается принимать решение до финала Кубка Англии против «Арсенала».

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.