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«Барселона» предложила контракт Виллиану

08:57
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«Барселона» сделала контрактное предложение нападающему «Челси» Виллиану, сообщает Sky Sports.

По информации источника, каталонский клуб предлагает 31-летнему бразильцу соглашение сроком на 3 года. Сообщается, что у игрока есть еще два контрактных предложения: от «Челси» и «Интера Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Бразилец не собирается принимать решение до финала Кубка Англии против «Арсенала».

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.

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