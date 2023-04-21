«Барселона» предложила контракт форварду «Ливерпуля» Фирмино

«Барселона» предложила контракт нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино, сообщает Football Insider.

Ранее бразильский форвард заявлял, что покинет команду по окончании сезона.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. Его действующее соглашение истекает в июне этого года.

В текущем сезоне бразилец провел 33 матча за мерсисайдцев во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.