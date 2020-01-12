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«Барселона» предложила Эрнандесу стать главным тренером клуба. Вальверде злит этот факт

14:14
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«Барселона» предложила Хави Эрнандесу возглавить клуб, причем он должен дать окончательный ответ как можно скорее в воскресенье, сообщает Sport.es. Уточняется, что если он согласится, то будет представлен команде уже в понедельник.

Будущее главного тренера Эрнесто Вальверде в настоящий момент, зависит от решения Хави. Если бывший полузащитник «Барсы» решит приступить к работе с января, то Вальверде будет уволят. Однако если Эрнандес предпочтет подождать до лета, то Вальверде вправе сам может подать заявление об отставке.

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