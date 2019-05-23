"Барселона" предложила 25 миллионов евро за форварда "Сельты" Лопеса

"Барселона" предложила за уругвайского нападающего "Сельты" Макси Гомес 25 миллионов евро, информирует Sport.es.

Опция выкупа 22-летнего Гомеса – 50 миллионов евро, но в случае вылета "Сельты" из высшего дивизиона чемпионата Испании сумма уменьшится вдвое. После 27 туров клуб из Виго занимает 18-е место в таблице. "Сельта" хочет получить не менее 40 миллионов за форварда.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро. Ранее игроком интересовались "Ливерпуль", "Атлетико" и "Вест Хэм".

В минувшем сезоне на счету Гомеса 25 матчей за "Сельту" во всех турнирах, 13 голов и 5 результативных передач.