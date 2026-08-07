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7 августа, 11:16

Романо: «Барселона» предлагает чуть более 45 миллионов евро за Родри

Алина Савинова
Родри.
Фото Getty Images

«Барселона» начала официальные переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Родри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, каталонцы уверены, что смогут довести сделку до конца. «Барселона» готова заплатить чуть более 45 миллионов евро за 30-летнего игрока, однако «Манчестер Сити» в ходе прямых переговоров обозначил более высокую цену.

Ранее агент полузащитника Пабло Баркеро подтвердил, что Родри выбрал «Барселону», а не «Реал» для продолжения карьеры.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. Он провел за команду 298 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт футболиста с горожанами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Родри.Похоже, «Барселона» перехватывает Родри у «Реала». А нужен ли он ей?

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Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
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 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
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14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
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 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
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