Романо: «Барселона» предлагает чуть более 45 миллионов евро за Родри

«Барселона» начала официальные переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Родри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, каталонцы уверены, что смогут довести сделку до конца. «Барселона» готова заплатить чуть более 45 миллионов евро за 30-летнего игрока, однако «Манчестер Сити» в ходе прямых переговоров обозначил более высокую цену.

Ранее агент полузащитника Пабло Баркеро подтвердил, что Родри выбрал «Барселону», а не «Реал» для продолжения карьеры.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. Он провел за команду 298 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт футболиста с горожанами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.