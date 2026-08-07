Романо: «Барселона» предлагает чуть более 45 миллионов евро за Родри
«Барселона» начала официальные переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Родри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Как отмечает источник, каталонцы уверены, что смогут довести сделку до конца. «Барселона» готова заплатить чуть более 45 миллионов евро за 30-летнего игрока, однако «Манчестер Сити» в ходе прямых переговоров обозначил более высокую цену.
Ранее агент полузащитника Пабло Баркеро подтвердил, что Родри выбрал «Барселону», а не «Реал» для продолжения карьеры.
Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. Он провел за команду 298 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт футболиста с горожанами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0-0
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3
|Вильярреал
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|0-0
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4
|Атлетико
|0
|0
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Сельта
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|0
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|0-0
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7
|Хетафе
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
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|0
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|0-0
|0
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15
|Эльче
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|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Леванте
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
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|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
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|0-0
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19
|Депортиво
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|0-0
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20
|Малага
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|0-0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -