«Барселона» предлагает Коутинью «Арсеналу» и «Ньюкаслу»

«Барселона» намерена избавиться от полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Goal.com.

По информации источника, каталонский клуб предлагает 28-летнего бразильца «Арсеналу» и «Ньюкаслу». Сообщается, что «сине-гранатовые» хотят освободить место в составе и расчистить платежную ведомость, чтобы приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Руководство «Барселоны» понимает, что продажа Коутинью не отобьет потраченных на него зимой 2018 года 145 миллионов евро, однако осознает, что игрока нужно отпустить, чтобы освободить бюджет зарплат. Сообщается, что каталонцы рассматривают и вариант с арендой хавбека. «Арсенал» и «Ньюкасл» пока не дали ответа, английские клубы хотят завершить сезон, чтобы оценить свои турнирные и финансовые перспективы на следующий год.

В сезоне-2019/20 Коутинью выступает за «Баварию» на правах аренды, на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 34 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 56 миллионов евро.