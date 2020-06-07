«Барселона» предлагает игрокам пойти на повторное понижение зарплаты

«Барселона» намерена договориться с игроками о повторном снижении зарплаты, сообщает Marca.

По информации источника, клуб хочет предложить 70-процентное снижение зарплаты в последнюю неделю мая и 50-процентное снижение на две первых недели июня. Пока игроки отказываются от повторного снижения зарплаты.

Ранее футболисты «Барселоны» пошли на 70-процентное снижение зарплат, чтобы помочь клубу снизить потери при финансовом кризисе из-за пандемии коронавируса.