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«Барселона» предлагает Фати долгосрочный контракт

10:24
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«Барселона» предлагает новый контракт нападающему Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сине-гранатовые» хотят продлить соглашение с 18-летним испанцем до 2026 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. В данный момент игрок восстанавливается от разрыва мениска.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210424/493432303625/el-barca-quiere-blindar-a-ansu-fati.html

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