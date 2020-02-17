«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ

«Барселона» опровергла информацию о том, что с целью улучшить имидж президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу и нанести ущерб репутации его критиков и оппонентов, клуб заключил соглашение с компанией i3 Ventures, управляющей множеством аккаунтов в Twitter и Facebook. «Барса» выступила с официальным опровержением на своем сайте.

Также клуб потребовал у испанских СМИ принести извинения и опубликовать опровержение данной информации. В противном случае «Барса» обещала обратиться в суд.

По информации СМИ, боссы каталонского клуба наняли фирму, располагающую десятками интернет-ботов.

Задача была поставлена следующая — улучшить репутацию президента «Барсы» и совета директоров с помощью публикаций в соцсетях. Кроме того, с фейковых аккаунтов нападкам подвергались Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардьола, Хави и Карлес Пуйоль.

В клубе не отрицают сотрудничество с i3 Ventures, но утверждают, что речь шла только о позитивных постах в адрес нынешнего президента.