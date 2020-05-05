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«Барселона» потеряла более 120 миллионов евро из-за приостановки сезона

5 мая 2020, 23:50
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Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер рассказал, сколько клуб потерял из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

По подсчетам, каталонцы потеряли около 120-140 млн евро. Эта сумма складывается из потерь доходов от продажи билетов на матчи, телеправ, продажи атрибутики и других доходов.

- Это точно, то, что мы знаем на данный момент, — цитирует Кардонера ESPN. — Эти миллионы будут в наших убытках в конце года. Совершенно очевидно, что клуб в этом году будет в минусе. Расходы должны будут упасть.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 696 506 человек. Зафиксирован 256 122 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 225 923 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 225 063 человека. Далее идут — Испания (250 561), Италия (213 013), Великобритания (194 990) и Франция (170 551).?

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