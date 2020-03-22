«Барселона» попросит 20 миллионов евро за Ракитича

«Барселона» потребует 20 миллионов евро за полузащитника Ивана Ракитича, сообщает 90min.com.

По информации источника, каталонцы готовы расстаться с 32-летним хорватом и установили ценник на игрока. Ранее сообщалось, что сам футболист хотел бы закончить карьеру в «Севилье», за которую выступал с зимы 2011 по лето 2014 года. Также, в СМИ появлялась информация об интересе «Ювентуса» к игроку.

В сезоне-2019/20 на счету Ракитича 4 результативных передачи в 31 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.