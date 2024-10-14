«Барселона» попросила Хави вернуть гаджеты, которые ему выдали во время работы в клубе

Руководство «Барселоны» попросило бывшего главного тренера Хави вернуть планшет и смартфон, которые были выданы ему во время работы, сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса.

По сведениям источника, техника от Apple принадлежит каталонскрму клубу, поэтому после увольнения Хави и его штаба гаджеты должнывернуть.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года по май 2024 года. Под руководством испанского специалиста команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.