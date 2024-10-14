«Барселона» попросила Хави вернуть гаджеты, которые ему выдали во время работы в клубе
Руководство «Барселоны» попросило бывшего главного тренера Хави вернуть планшет и смартфон, которые были выданы ему во время работы, сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса.
По сведениям источника, техника от Apple принадлежит каталонскрму клубу, поэтому после увольнения Хави и его штаба гаджеты должнывернуть.
Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года по май 2024 года. Под руководством испанского специалиста команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|
11
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
12
|Бетис
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
13
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
14
|Алавес
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|
15
|Р. Сосьедад
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|
16
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|- : -
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|6
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1
Новости