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Сегодня, 19:54

«Барселона» попросила Хави вернуть гаджеты, которые ему выдали во время работы в клубе

Сергей Разин
корреспондент
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Руководство «Барселоны» попросило бывшего главного тренера Хави вернуть планшет и смартфон, которые были выданы ему во время работы, сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса.

По сведениям источника, техника от Apple принадлежит каталонскрму клубу, поэтому после увольнения Хави и его штаба гаджеты должнывернуть.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года по май 2024 года. Под руководством испанского специалиста команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 9 4 2 3 13-10 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
11
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
12
 Бетис 9 3 3 3 8-8 12
13
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
14
 Алавес 9 3 1 5 11-15 10
15
 Р. Сосьедад 9 2 3 4 7-8 9
16
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
17
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
18
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
19
 Вальядолид 9 1 2 6 5-19 5
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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18.10 22:00
Алавес – Вальядолид
 - : -
19.10 15:00
Атлетик – Эспаньол
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Осасуна – Бетис
 - : -
19.10 19:30
Жирона – Р. Сосьедад
 - : -
19.10 22:00
Сельта – Реал
 - : -
20.10 15:00
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
20.10 17:15
Атлетико – Леганес
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Вильярреал

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Ламин Ямаль

Барселона

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Микель Хаурехисар

Атлетик

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Севилья

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