«Барселона» попросила «Челси» повторить предложение «Манчестер Юнайтед» по де Йонгу
«Барселона» попросила «Челси» повторить предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Френки де Йонгу, сообщает Evening Standard.
По информации источника, сине-гранатовые считают, что вариант с переходом в лондонский клуб привлечет 25-летнего нидерландца сильнее.
Отмечается, что контактов между «Челси» и представителями полузащитника не было.
При этом «аристократам» будет непросто подписать де Йонга, так как в команде уже есть пять сильных полузащитником.
В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что нидерландец не хочет переходить в манкунианский клуб.
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|0
|0-0
|0
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13
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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