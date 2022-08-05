«Барселона» попросила «Челси» повторить предложение «Манчестер Юнайтед» по де Йонгу

«Барселона» попросила «Челси» повторить предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Френки де Йонгу, сообщает Evening Standard.

По информации источника, сине-гранатовые считают, что вариант с переходом в лондонский клуб привлечет 25-летнего нидерландца сильнее.

Отмечается, что контактов между «Челси» и представителями полузащитника не было.

При этом «аристократам» будет непросто подписать де Йонга, так как в команде уже есть пять сильных полузащитником.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что нидерландец не хочет переходить в манкунианский клуб.