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«Барселона» попросила «Челси» повторить предложение «Манчестер Юнайтед» по де Йонгу

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» попросила «Челси» повторить предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Френки де Йонгу, сообщает Evening Standard.

По информации источника, сине-гранатовые считают, что вариант с переходом в лондонский клуб привлечет 25-летнего нидерландца сильнее.

Отмечается, что контактов между «Челси» и представителями полузащитника не было.

При этом «аристократам» будет непросто подписать де Йонга, так как в команде уже есть пять сильных полузащитником.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что нидерландец не хочет переходить в манкунианский клуб.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/chelsea-fc-transfer-news-aubameyang-de-jong-depay-barcelona-b1016589.html
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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