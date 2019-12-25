«Барселона» получит на зимние трансферы 75 миллионов евро

«Барселона» сможет потратить на приобретения в зимнее трансферное окно 75 миллионов евро, сообщает Sport.es. В приоритете игроки моложе 25 лет, которые смогут прогрессировать. Также могут быть использованы средства от продажи футболистов.

Руководители «Барселоны» также обсудили будущее полузащитника Филиппе Коутинью, который на правах аренды выступает за «Баварию». Испанцы не верят, что он останется в Германии, но не готовы продавать его менее чем за 100 миллионов евро. Такую сумму предполагается выручить от клубов АПЛ летом 2020 года.