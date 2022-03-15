«Барселона» получила предложение от «Тоттенхэма» по Депаю

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может летом покинуть клуб.

Как сообщает RMC Sport, каталонцы получили предложение от «Тоттенхэма». Желание руководства клуба сократить расходы на заработную плату может способствовать реализации этого трансфера.

Контракт 28-летнего нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Депай сыграл за испанский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две голевые передачи.