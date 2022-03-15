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Сегодня, 18:47

«Барселона» получила предложение от «Тоттенхэма» по Депаю

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может летом покинуть клуб.

Как сообщает RMC Sport, каталонцы получили предложение от «Тоттенхэма». Желание руководства клуба сократить расходы на заработную плату может способствовать реализации этого трансфера.

Контракт 28-летнего нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Депай сыграл за испанский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-un-espoir-de-prolongation-pour-dembele_LN-202203140081.html#article_91458
Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Атлетик – Реал
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Эльче – Вильярреал
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 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
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Барселона – Р. Вальекано
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