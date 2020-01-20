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«Барселона» показала лучший результат по владению мячом с 2011 года

05:02
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«Барселона» в домашнем матче 20-тура чемпионата Испании победила «Гранаду» — 1:0. Каталонцы владели мячом 82,6% игрового времени, сообщается на их официальном сайте. Это лучший результат с 2011 года, результат команды Хосепа Гвардьолы составил 84%.

«Барселона» совершила 1005 передач. Третий раз в истории чемпионата Испании достигнут рубеж в 1000 пасов. Новый главный тренер каталонцев Кике Сетьен является приверженцем комбинационного стиля игры.

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