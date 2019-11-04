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«Барселона» показала, как выглядит раздевалка команды

16:39
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«Барселона» опубликовала в своем Twitter видео из раздевалки с обновленным дизайном.

Ближайший домашний матч каталонский клуб проведет в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славивей» 5 ноября в 20.55 по московскому времени.

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