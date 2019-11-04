«Барселона» показала, как выглядит раздевалка команды

«Барселона» опубликовала в своем Twitter видео из раздевалки с обновленным дизайном.

Ближайший домашний матч каталонский клуб проведет в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славивей» 5 ноября в 20.55 по московскому времени.

? Entra con nosotros al vestuario del primer equipo y descubre la nueva imagen ?? pic.twitter.com/TmA1Ut3Le8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 4, 2019

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