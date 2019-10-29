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«Барселона» показала, как готовится к матчу с «Вальядолидом»

10:01
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«Барселона» в своем официальном Twitter выложила видеоролик под музыку о подготовке команды к матчу 11-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом».

После 9 матчей в турнире каталонский клуб занимает второе место с 19 очками. Перенесенный матч 10-го тура с «Реалом» состоится 18 декабря.

Матч «Барселона» — «Вальядолид» состоится 29 октября во вторник и начнется в 23.15 по московскому времени.

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