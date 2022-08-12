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«Барселона» зарегистрировала 17 игроков на сезон в ла лиге. Среди них нет ни одного новичка

«Барселона» за день до старта ла лиги не зарегистрировала ни одного новичка
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игроки «Барселоны».
Фото AFP

«Барселона» зарегистрировала 17 игроков для участия в ла лиге в сезоне-2022/23, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в этом списке нет новичков каталонского клуба — защитников Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена и полузащитник Рафиньи и Франка Кессье. Также в заявке отсутствуют игроки, которые подписали новые контракты — защитник Серджи Роберто и нападающий Усман Дембеле.

При этом сине-гранатовые зарегистрировали троих игроков без игровых номеров. Это защитник Самюэль Умтити, полузащитник Нико Гонсалес и нападающий Мартин Брэйтуэйт.

В субботу, 13 августа, «Барселона» примет «Райо Вальекано» в матче 1-го тура ла лиги.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/el-barca-tiene-inscritos-17-jugadores-laliga-14263143
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 - : -
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Вальядолид – Вильярреал
 - : -
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 - : -
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Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
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 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
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 - : -
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Хетафе – Атлетико
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