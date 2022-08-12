«Барселона» зарегистрировала 17 игроков на сезон в ла лиге. Среди них нет ни одного новичка

«Барселона» за день до старта ла лиги не зарегистрировала ни одного новичка

«Барселона» зарегистрировала 17 игроков для участия в ла лиге в сезоне-2022/23, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в этом списке нет новичков каталонского клуба — защитников Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена и полузащитник Рафиньи и Франка Кессье. Также в заявке отсутствуют игроки, которые подписали новые контракты — защитник Серджи Роберто и нападающий Усман Дембеле.

При этом сине-гранатовые зарегистрировали троих игроков без игровых номеров. Это защитник Самюэль Умтити, полузащитник Нико Гонсалес и нападающий Мартин Брэйтуэйт.

В субботу, 13 августа, «Барселона» примет «Райо Вальекано» в матче 1-го тура ла лиги.