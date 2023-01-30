«Барселона» пока не смогла зарегистрировать новый контракт Маркоса Алонсо

«Барселона» продлила контракт с защитником Маркосом Алонсо. Однако клуб пока не может зарегистрировать новый контракт 32-летнего игрока, сообщает AS.

Ла лига не разрешила «Барселоне» зарегистрировать документы, так как сине-гранатовые превысили лимит зарплатной ведомости.

Ранее стало известно, что по этой же причине «Барса» не может заявить Гави как игрока основного состава.

27 января каталонский клуб официально объявил о продлении контракта с Маркосом Алонсо еще на год — до лета 2024-го.