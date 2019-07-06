"Барселона" подтвердила переговоры о возвращении Вальдеса

Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес может вернуться в клуб. Как сообщает Sport, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу подтвердил переговоры с голкипером о включении его в тренерский штаб клуба.

- Я беседовал с Вальдесом, - сказал Бартомеу. - Будет здорово, если он вернется домой, и в ближайшие дни мы обсудим, что можем ему предложить.

Виктор Вальдес - воспитанник "Барселоны". Он играл за каталонцев до лета 2014 года. После полугода в статусе свободного агента подписал контракт "Манчестер Юнайтед". В "МЮ" он не смог пробиться в основу, первую половину 2016 года отыграл на правах аренды в "Стандарде", а завершил карьеру по окончании сезона-2016/17 в "Мидлсбро".