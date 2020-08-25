«Барселона» подтвердила, что получила запрос от Месси на расторжение контракта

«Барселона» подтвердила информацию о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть клуб, сообщает Sportsnet со ссылкой на AP. Руководство клуба по-прежнему надеется сохранить аргентинца и намерено отговорить его от ухода.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют «Интер», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Месси является воспитанником «Барселоны». Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.