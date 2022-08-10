«Барселона» подпишет Алонсо, когда зарегистрирует всех новичков

«Барселона» подпишет защитника «Челси» Маркоса Алонсо, когда зарегистрирует всех новичков, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, с прошлой недели между клубами есть принципиальное соглашение о трансфере 31-летнего испанца.

Отмечается, что защитник подпишет с каталонским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон.

В прошедшем сезоне Алонсо забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 46 матчах за лондонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.