«Барселона» подпишет Алонсо, когда зарегистрирует всех новичков
«Барселона» подпишет защитника «Челси» Маркоса Алонсо, когда зарегистрирует всех новичков, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, с прошлой недели между клубами есть принципиальное соглашение о трансфере 31-летнего испанца.
Отмечается, что защитник подпишет с каталонским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон.
В прошедшем сезоне Алонсо забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 46 матчах за лондонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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15
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16
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17
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18
|Альмерия
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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