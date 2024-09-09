«Барселона» подписала нападающего «Лас-Пальмаса» Седрика

Нападающий «Лас-Пальмаса» Иван Седрик на правах аренды перешел в «Барселону».

Арендное соглашение 22-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до конца июня 2025 года. Он будет выступать за вторую команду «Барселоны».

В прошлом сезоне Седрик выступал за «Вальядолид». Форвард принял участие в 12 матчах второго дивизиона Испании, отметившись двумя голами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 400 тысяч евро.