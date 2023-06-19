«Барселона» подписала 18-летнего сенегальского защитника, выступавшего в чемпионате Хорватии

«Барселона» объявила о подписании контракта с защитником Микаилом Файе.

18-летний сенегалец заключил соглашение с каталонским клубом до конца июня 2027 года. Сумма отступных за футболиста, прописанная в контракте, составляет 400 миллионов евро.

Предыдущим клубом Файе была хорватская «Кустосия». Игрок выступал за команду с февраля 2023 года, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 14 матчах.