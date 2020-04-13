«Барселона» подаст в суд на своего бывшего вице-президента из-за обвинений в коррупции

«Барселона» подаст иск в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо. Об этом сообщают испанские СМИ.

— Думаю, кто-то воровал из клубной кассы, — сказал ранее Русо. — Компании заплатили один миллион евро за работу, тогда как рыночная цена 100 тысяч евро. Кто это делал? Точно кто-то из руководства клуба. Не знаю, кто именно, но подозреваемые есть.

На заявление Русо отреагировала «Барселона», которая сообщила на официальном сайте, что клуб категорически отрицает любые действия, которые можно определить как коррупционные. Как сообщает Cadena Cope, «Барса» подаст в суд на Русо, желая защитить честь и достоинство «Барселоны», а также работников клуба.

— Слова Русо — абсолютная ложь, — заявил ранее представитель «Барсы» Жозеп Вивес. — Чтобы предъявлять такие обвинения, нужны доказательства, но их не будет, потому что наш клуб работает чисто. Ошибки возможны, но уголовное преступление — совсем другое дело. Никто ничего не забирает из клубной казны. Есть ошибки, но у нас нет никаких умышленных правонарушений. Никаких доказательств коррупции нет и быть не может.