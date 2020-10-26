«Барселона» подала жалобу на судейство в класико

«Барселона» подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию на судейство Хуана Мартинеса Мануэры в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:3), сообщает Sport.es.

По информации источника, главной причиной недовольства каталонского клуба считается пенальти, назначенный за то, что защитник «сине-гранатовых» Клеман Лангле схватил игрока «сливочных» Серхио Рамоса за футболку в своей штрафной. Перед принятием решения арбитр консультировался с ВАР. Отмечается, что подача жалобы — формальный жест, однако «Барселона» надеется благодаря этому привлечь внимание федерации футбола к работе ВАР в сезоне-2020/21, которая неоднократно подвергалась критике.