«Барселона» победила «Картахену» в благотворительном матче

«Барселона» обыграла «Картахену» в товарищеской игре — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Картагонова». Средства от матча чемпиона Испании и лидера третьего дивизиона пойдут на помощь пострадавшим от наводнения в Мурсии.

Товарищеский матч

«Картахена» — «Барселона» — 0:2 (0:0)

Голы: Перес, 64 (0:1). Маркес, 88 (0:2).

«Барселона»: Нету, Пике (Чуми, 37), Фирпо (Хайме, 46), Араухо (Мингеса, 67), Морер (Акьеме, 46), Аленья, Сержи Роберто (Мончу, 37), Р.Пуч (Сарсанедас, 67. Орельяна, 73), Дембеле (Кольядо, 46), Саверио (Маркес, 67), Перес (Абэ, 76).