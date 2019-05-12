"Барселона" победила "Хетафе", "Реал" проиграл "Реал Сосьедад"

"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 37-го тура чемпионата Испании - 2:0. В другой игре "Реал" уступил "Реал Сосьедад" 1:3. С 39-й минуты мадридцы играли в меньшинстве после удаления Хесуса Вальехо.

Чемпионат Испании

Лига 1

37-й тур

"Барселона" - "Хетафе" - 2:0 (1:0)

Голы: Видаль, 39 (1:0). Месси, 89 (2:0).

"Барселона": Силлессен, Сержи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Видаль, Ракитич (Аленья, 62), Малком (Семеду, 78), Месси, Коутинью (Руис, 69).

"Хетафе": Сория, Суарес, Кабрера, Джене, Оливера, Фулькье (Сайс, 75), Арамбарри, Максимович, Сибасаки (Портильо, 46), Хорхе Молина, Анхель (Дуро, 86).

Предупреждения: Фулькье, 37. Оливера, 52. Видаль, 76. Джене, 90+3.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

12 мая. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

"Реал Сосьедад" - "Реал" - 3:1 (1:1)

Голы: Б.Диас, 6 (0:1). Мерино, 26 (1:1). Сальдуа, 57 (2:1). Барренечеа, 67 (3:1).

Нереализованный пенальти: Виллиан Жозе, 40 (вратарь)

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Д.Льоренте, Сальдуа (Янузай, 68), Айен Муньос, Пардо (Ильярраменди, 77), Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе, Оярсабаль, Барренечеа (Хуанми, 87).

"Реал": Куртуа, Марселу, Начо, Карвахаль, Вальехо, Кроос, Иско (Модрич, 56), Каземиру, Б.Диас (Васкес, 65), Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 76).

Предупреждения: Карвахаль, 42. Субельдия, 59. Каземиру, 75.

Удаление: Вальехо, 39.

Судья: Мартинес Мунуэра.

12 мая. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

Чемпионат Испании: турнирная таблица лиги 1, расписание и результаты матчей