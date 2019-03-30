"Барселона" победила "Эспаньол" благодаря дублю Месси

"Барселона" обыграла "Эспаньол" в матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Дублем отметился форвард Лионель Месси.

"Барселона" набрала 69 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Эспаньол" с 34 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

29-й тур

"Барселона" - "Эспаньол" - 2:0 (0:0)

Голы: Месси, 71 (1:0). Месси, 89 (2:0).

"Барселона": тер Штеген, Н.Семеду (Сержи Роберто, 59), Пике, Лангле, Жорди Альба, Артур (Малком, 59), Бускетс, Ракитич, Месси, Суарес, Коутинью (Видаль, 82).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Налду, Лопес, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес (А.Семеду, 78), Рока, Гранеро, Мелендо (Серхио Гарсия, 65), Борха Иглесиас (У Лэй, 64).

Предупреждения: Виктор Санчес, 69. Гранеро, 73. Педроса, 87. Росалес, 90+3.

Судья: дель Серро Гранде.

30 марта. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

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