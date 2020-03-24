«Барселона» планирует вернуться к тренировкам 27 апреля

Руководство «Барселоны» решило вернуться к тренировкам игроков не ранее 27 апреля, сообщает As.

На данный момент в Испании введено чрезвычайное положение до 13 апреля. Чемпионат Испании остановлен на неопределенный срок.

Ранее в СМИ сообщили, что в «Барселоне» выявлен первый заболевший коронавирусом. Заболели главный скаут каталонцев по Южной Америке Андре Кюри и его жена.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 293 человека. Умерших — 16 572, выздоровевших — 101 344. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.