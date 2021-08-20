«Барселона» планирует продлить контракт с Педри на пять лет на улучшенных условиях
13:11
«Барселона» готова подписать с полузащитником Педри новый контракт, сообщает Diario Sport.
По данным источника, в клубе довольны прогрессом 18-летнего футболиста. Нынешнее соглашение Педри истекает летом 2022 года. У «Барсы» есть опция продления на два года.
Новый контракт игрока будет рассчитан до лета 2026 года со значительным увеличением зарплаты. Сам футболист готов продолжить выступать в клубе.
В прошедшем сезоне Педри провел 73 матча в сезоне. 18-летний игрок стал рекордсменом по этому показателю.
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