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«Барселона» планирует продлить контракт с Педри на пять лет на улучшенных условиях

13:11
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«Барселона» готова подписать с полузащитником Педри новый контракт, сообщает Diario Sport.

По данным источника, в клубе довольны прогрессом 18-летнего футболиста. Нынешнее соглашение Педри истекает летом 2022 года. У «Барсы» есть опция продления на два года.

Новый контракт игрока будет рассчитан до лета 2026 года со значительным увеличением зарплаты. Сам футболист готов продолжить выступать в клубе.

В прошедшем сезоне Педри провел 73 матча в сезоне. 18-летний игрок стал рекордсменом по этому показателю.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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