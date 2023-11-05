«Барселона» планирует продлить контракт с Араухо

«Барселона» планирует продлить контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает Sport.es.

По данным источника, в клубе довольны игрой 24-летнего уругвайца и планирует продлить с ним контракт с увеличением зарплаты.

Действующий контракт Араухо с «Барсой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt стоимостьоценивает игрока сборной Уругвая в 70 миллионов евро.

В этом сезоне защитник провел за «сине-гранатовых» девять матчей, в которых отметился одним забитым голом.