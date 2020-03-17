«Барселона» планирует продать Юмтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может покинуть команду, сообщает Sport.es. Каталонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость и намерены продать одного из защитников. Они выбирают между французом и Клеманом Лангле.

На Юмтити есть конкретные предложения на трансферном рынке. В частности, в его приобретении заинтересован «Манчестер Юнайтед». Каталонцы хотят продать защитника также из-за его травматичности.

На счету 26-летнего защитника в текущем сезоне 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.