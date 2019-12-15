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«Барселона» планирует продать Тодибо

19:14
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«Барселона» рассматривает возможность продажи защитника Жана-Клера Тодибо. Каталонский клуб хочет получить за 19-летнего француза 10 миллионов евро, при этом включив пункт об обратном выкупе игрока, сообщает El Mundo Deportivo.

На Тодибо претендуют «Байер» и «Уотфорд». В текущем сезоне на счету игрока 2 матча в рамках ла лиги.

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