«Барселона» планирует продать Тодибо

«Барселона» рассматривает возможность продажи защитника Жана-Клера Тодибо. Каталонский клуб хочет получить за 19-летнего француза 10 миллионов евро, при этом включив пункт об обратном выкупе игрока, сообщает El Mundo Deportivo.

На Тодибо претендуют «Байер» и «Уотфорд». В текущем сезоне на счету игрока 2 матча в рамках ла лиги.

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