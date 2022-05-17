«Барселона» предложит «Баварии» 30 миллионов евро за Левандовски. Нападающий готов на понижение зарплаты ради перехода

«Барселона» планирует начать переговоры с «Баварией» о трансфере нападающего Роберта Левандовски в ближайшее время, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хочет договориться о приобретении 33-летнего поляка за 30 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» может увеличить предложение до 35 миллионов, но это максимальная сумма, установленная руководством клуба.

При этом сам нападающий хочет перейти в «Барсу» и готов пойти на понижение зарплаты с 22 миллионов евро, которые он получает в мюнхенском клубе, до 16 миллионов.

В нынешнем сезоне Левандовки забил 50 мячей и отдал семь результативных передач в 47 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.