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«Барселона» предложит «Баварии» 30 миллионов евро за Левандовски. Нападающий готов на понижение зарплаты ради перехода

«Барселона» предложит «Баварии» 30 миллионов евро за Левандовски
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» планирует начать переговоры с «Баварией» о трансфере нападающего Роберта Левандовски в ближайшее время, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хочет договориться о приобретении 33-летнего поляка за 30 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» может увеличить предложение до 35 миллионов, но это максимальная сумма, установленная руководством клуба.

При этом сам нападающий хочет перейти в «Барсу» и готов пойти на понижение зарплаты с 22 миллионов евро, которые он получает в мюнхенском клубе, до 16 миллионов.

В нынешнем сезоне Левандовки забил 50 мячей и отдал семь результативных передач в 47 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/videos/viral/20220510/1001802522/foca-sorprende-huesped-hotel-echandole-tumbona-tomar-sol.html
Роберт Левандовски
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