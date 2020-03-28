«Барселона» передаст департаменту здравоохранения 30 тысяч масок
28 марта 2020, 23:57
«Барселона» передаст департаменту здравоохранения Каталонии 30 тысяч масок для борьбы с коронавирусом, информирует сайт клуба.
Ранее руководство клуба приняло решение на 70 процентов сократить зарплату игроков из-за паузы в чемпионате.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.
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