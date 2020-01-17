«Барселона» отсудила у известного продюсера 1,2 миллиона евро

Суд вынес решение по искe продюсерской компании Mediapro к «Барселоне» и встречном иске каталонского клуба. Владелец компании Хауме Роурес в 2018 году подал в суд на «Барсу», обвинив клуб в корпоративном шпионаже и преступлениях против личной жизни.

Суд прекратил дело, по которому Mediapro требовала с «Барселоны» 1 433 861 евро.

При этом встречный иск «Барселоны» был удовлетворен. Mediapro должна будет выплатить «Барсе» 1 252 034 евро за различные нарушения и невыполненные обязательства по сотрудничеству.

Компания Mediapro выпустила ряд известных европейских фильмов, включая оскароносную комедию Вуди Аллена «Полночь в Париже». В 2014 году компания приняла участие в создании документального фильма «Месси» о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.