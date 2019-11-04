«Барселона» отреагировала на травму Гомеша
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Официальный Twitter «Барселоны» пожелал скорейшего восстановления полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу, который получил перелом правой ноги после фола со стороны форварда «шпор» Сон Хын Мина и столкновения с защитником Сержа Орье в матче 11-го тура чемпионата Англии (1:1).
«Мы чувствуем всю серьезность травмы Андре Гомеша. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — написано в Twitter каталонцев.
26-летний Гомеш выступал за «Барселону» с 2016 по 2019 год.
Sentimos la grave lesi?n de Andr? Gomes.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2019
?Te deseamos una pronta recuperaci?n! ??? https://t.co/6FvDTnHO65
Страшная травма Гомеша. Сон заплакал, увидев последствия своего фола
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