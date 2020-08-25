«Барселона» отреагировала на факс Месси. В клубе считают, что он не имеет юридической силы

«Барселона» отреагировала на факс нападающего Лионеля Месси, в котором он уведомил клуб о своем желании уйти, информирует AS.

В каталонском клубе подтвердили, что получили факс с просьбой об уходе от аргентинца, а также уже ответили на запрос. В частности, «Барселона» отметила, что у него нет юридических оснований, которые позволяют это сделать.

Желание Месси покинуть «Барселону» по-прежнему остается, но клуб не планирует отпускать 33-летнего футболиста меньше, чем за сумму отступных, которая составляет 700 миллионов евро.

Контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.