Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» отреагировала на факс Месси. В клубе считают, что он не имеет юридической силы

22:03
Теги:

«Барселона» отреагировала на факс нападающего Лионеля Месси, в котором он уведомил клуб о своем желании уйти, информирует AS.

В каталонском клубе подтвердили, что получили факс с просьбой об уходе от аргентинца, а также уже ответили на запрос. В частности, «Барселона» отметила, что у него нет юридических оснований, которые позволяют это сделать.

Желание Месси покинуть «Барселону» по-прежнему остается, но клуб не планирует отпускать 33-летнего футболиста меньше, чем за сумму отступных, которая составляет 700 миллионов евро.

Контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир