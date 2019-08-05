"Барселона" отправилась в США без Месси. Команде предстоят матчи с "Наполи"

"Барселона" назвала состав на турне в США. В списке игроков не значится форвард Лионель Месси. Аргентинец только в прошлые выходные вышел из отпуска.

Состав "Барселоны"

Вратари: тер Штеген, Нету, Пенья.

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Ваг, Альба, Роберто, Юмтити, Хуниор.

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Рафинья, Аленья, де Йонг, Видаль, Пуиг.

Нападающий: Суарес, Дембеле, Гризманн, Перес, Руис.

В США "Барса" проведет два матча с "Наполи". Эти игры пройдут 8 и 11 августа.