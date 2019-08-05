"Барселона" отправилась в США без Месси. Команде предстоят матчи с "Наполи"

"Барселона" назвала состав на турне в США. В списке игроков не значится форвард Лионель Месси. Аргентинец только в прошлые выходные вышел из отпуска.
[CONVOCATORIA]— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2019
✈ Barça US Tour 🇺🇸
🔵🔴#ForçaBarça pic.twitter.com/bp2uR3TXuw
Состав "Барселоны"
Вратари: тер Штеген, Нету, Пенья.
Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Ваг, Альба, Роберто, Юмтити, Хуниор.
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Рафинья, Аленья, де Йонг, Видаль, Пуиг.
Нападающий: Суарес, Дембеле, Гризманн, Перес, Руис.
В США "Барса" проведет два матча с "Наполи". Эти игры пройдут 8 и 11 августа.
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