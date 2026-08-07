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7 августа, 12:22

«Барселона» отменила товарищеский матч в Марокко на фоне миграционного кризиса в Сеуте

Сергей Филин

«Барселона» отказалась от проведения товарищеского матча с «Иттихад Танжер» в Марокко из-за миграционного кризиса в Сеуте.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что игра в Танжере, которая была запланирована 15 августа, не состоится.

«В условиях нынешней неопределенности и сложившейся ситуации клуб считает проведение этой встречи нецелесообразным», — говорится в заявлении каталонского клуба.

По данным Mundo Depotrivo, «Барселона» должна была получить 4,5 миллиона евро от руководства «Иттихад Танжер» за участие в этом товарищеском матче.

30 июля на территорию автономного испанского города Сеута, расположенного на севере Африки, начался массовый прорыв мигрантов из Марокко. Тысячи людей незаконно пересекли границу. Часть из них позже добровольно вернулась на родину.

В сезоне-2025/26 каталонцы набрали 94 очка и выиграли испанскую Ла лигу.

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ФК Барселона
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 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
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