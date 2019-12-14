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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» отклонила несколько предложений по Ваге

12:47
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«Барселона» отказалась продавать крайнего защитника Муссу Ваге. Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб получил много предложений по 21-летнему футболисту из Германии, Италии, Франции и Англии. В частности, интерес к нему проявлял «Байер».

Сенегалец перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Эупена» за 5 миллионов евро и прошлый сезон провел во второй команде каталонцев. В последних матчах Ваге стал чаще появляться в составе «Барселоны», чем привлек внимание других клубов.

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