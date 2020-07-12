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«Барселона» отказалась от покупки Неймара

13:53
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Нападающий Неймар, скорее всего, останется в «ПСЖ» после сезона-2019/2020. 28-летний бразилец хочет вернуться в каталонский клуб, однако руководство «Барселоны» отказалось от идеи приобретения игрока этим летом, передает Marca.

Каталонцы могли осуществить трансфер до пандемии коронавируса, но финансовые потери сделали переход практически невозможным. В услугах Неймара был заинтересован и мадридский «Реал», однако клуб также отказался от покупки бразильца в ближайшее трансферное окно.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Французский клуб хочет продлить соглашение с форвардом. Напомним, что Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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