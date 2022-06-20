«Барселона» остается фаворитом в борьбе за нападающего «Лидса» Рафинью

«Барселона» продолжает вести переговоры о покупке нападающего «Лидса» Рафиньи. Испанский клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако каталонцы пока не могут договориться о сумме трансфера, который оценивает в 65-75 миллионов евро.

Вторым претендентом на 25-летнего бразильца является «Арсенал», который ведет переговоры с марта.

Также в борьбе за вингера участвуют еще два лондонских клуба — «Челси» и «Тоттенхэм».

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Лидс».