«Барселона» — «Осасуна»: Суарес, Видаль и Бускетс остались в запасе
21:13
«Барселона» назвала состав на матч 37-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».
В запасе остались Жорди Альба, Серхио Бускетс, Артур, Френки де Йонг, Артуро Видаль и Луис Суарес.
Состав «Барселоны»: тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Фирпо, Ракитич, Серхи Роберто, Пуиг, Месси, Брэйтуэйт, Фати.
Антуан Гризманн, Самюэль Юмтити и Усман Дембеле пропускают игру из-за травм. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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